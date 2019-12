FC Porto seguro a caminho da final four da Taça da Liga

Uma vitória tranquila frente ao Casa Pia deixa o FC Porto muito perto da final four da Taça da Liga, a realizar em Braga, no próximo mês de janeiro. Dia 22, em Chaves, basta o empate para os portistas seguirem em frente.Os dragões mudaram 10 jogadores, mas o Casa Pia também. A equipa de Sérgio Conceição, como se esperava, dominou completamente o jogo e dispôs de várias chances para marcar. Soares foi o mais perdulário. Depois de dois remates com relativo perigo, teve a grande ocasião do encontro aos 31’: isolado conseguiu atirar ao lado. Também Manafá e Bruno Costa tiveram oportunidade para visar as balizas do Casa Pia, mas sem sucesso.A equipa lisboeta, com as armas que tinha, travou quase sempre as investidas dos portistas, que foram quase sempre lentos e previsíveis.No segundo tempo tudo mudou. Logo aos 50’, Saravia aproveitou uma falha grave do guarda-redes, Rafael, para inaugurar o marcador.Depois, a organização dos gansos desmoronou. Luis Díaz fez o 2-0 antes de Soares estabelecer o resultado final. Até ao final, destaque para a estreia oficial do defesa Tomás Esteves, com apenas 17 anos de idade."A motivação destas equipas é enorme. Mas os jogadores estiveram bem. Vitória justa contra um digno vencido", afirmou Sérgio Conceição, no final do jogo. "O primeiro golo condicionou os jogadores", disse o técnico do Casa Pia, Rui Duarte.Saravia e Luis Díaz marcaram os dois primeiros golos. O argentino (que marcou o primeiro da carreira) e o colombiano foram titulares, eles que estiveram envolvidos na festa da mulher de Uribe até altas horas. O médio também voltou a ser titular, quatro jogos depois.O Casa Pia jogou com as armas que tinha. Com uma equipa também diferente da habitual, conseguiu aguentar 50’. Mas depois as fragilidades defensivas somaram-se e o FC Porto, sem acelerar, conseguiu um resultado confortável.Num jogo sem grandes casos, Vítor Ferreira errou num lance perto do final. Diogo Rosa carregou Fábio Silva fora da área e por trás. O avançado pediu penálti, mas devia ter sido assinalado livre direto e cartão vermelho a Diogo Rosa por travar Fábio, que seguia isolado.