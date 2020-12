FC Porto vence em Tondela com serviços mínimos

O FC Porto já está nos oitavos de final da Taça de Portugal depois de voltar a vencer em casa o Tondela, num jogo marcado pelo equilíbrio e decidido ainda no primeiro tempo.A troca de palavras entre os dois treinadores, na antevisão do encontro, não perturbou o árbitro nem as equipas, que, no primeiro tempo, não tiveram grandes preocupações defensivas. Estiveram sempre com os olhos na baliza adversária. Algo que já tinha acontecido no jogo da Liga (4-3 para os dragões).Foi sempre melhor o FC Porto, que beneficiou logo a abrir de uma prenda da defesa beirã. Taremi, com sorte, marcou na primeira vez que o FC Porto criou perigo. Mas, à semelhança do jogo da passada semana, o Tondela não se encolheu e voltou a mostrar que não estava em campo só para defender e esperar por algum golo caído do céu. Sempre a sair rápido no contra-ataque, a equipa liderada por Pako Ayestarán conseguiu o 1-1 numa jogada que teve início num canto a favor do FC Porto. João Mendes aproveitou uma defesa incompleta de Diogo Costa para marcar.Mas quem tem Corona, Otávio e Marega tem argumentos suficientes para dar a volta a resultados menos positivos. Os dois últimos fabricaram o segundo golo, novamente com a defesa tondelense a ver jogar. O encontro estava bom e foi o Tondela a ter nova boa chance. De novo, Diogo Costa voltou a mostrar atributos.O cansaço apoderou-se dos portistas no segundo tempo, o que permitiu aos visitantes subirem linhas. A grande chance acabou por surgir já perto do final para os beirões. Souleymane, sem oposição na área, cabeceou por cima e evitou mais 30 minutos de prolongamento.