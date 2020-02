FC Porto tomba no Dragão e fica fora das competições europeias

Não foi com estrondo, mas quase. O FC Porto está fora da Liga Europa depois de ter sido novamente derrotado pelo Bayer Leverkusen, que mais uma vez voltou a ser muito superior à equipa portuguesa.As dificuldades que o FC Porto sentiu no jogo da Alemanha voltaram esta quinta-feira a ficar bem patentes no Dragão. A equipa de Sérgio Conceição até entrou dominadora, mas a defesa com três centrais do Bayer nunca deixou os portistas beliscarem o guarda-redes Hradecky.Com outro ritmo, outra velocidade e com a boa pressão de estar em vantagem , os germânicos chegaram ao golo aos 11 minutos, numa jogada rápida, simples e de grande eficácia. Alário surgiu sem oposição para o 1-0. O assistente ainda assinalou posição irregular mas, após o lance ser analisado pelo VAR, o golo foi (bem) validado.Com um resultado ainda mais negativo, o FC Porto não conseguiu arranjar solução para chegar ao empate ainda antes do descanso. Só por uma vez o Dragão esteve perto de fazer a festa: o brasileiro Otávio cabeceou muito perto do poste da baliza alemã. Pouco para um conjunto portista que esteve sempre mais perto de sofrer o 2-0 do que de marcar o 1-1.Sérgio Conceição sabia que tinha de mudar e foi o que fez. Saiu Uribe, entrou Pepe e os dragões passaram a jogar com uma defesa de três defesas. Correu mal, muito mal.O Bayer Leverkusen, a jogar em igualdade numérica na frente de ataque, fez o que quis da fraquinha defesa portista. Demirbay e Havertz deixaram em silêncio o Dragão que depois do primeiro tempo já pouco ou nada acreditava.Sem soluções e sem qualidade, o FC Porto passou a jogar mais no meio-campo adversário, mas sem criar qualquer problema. Os alemães concederam o domínio de jogo aos portistas e acabaram por permitir também um golo que apenas amenizou a soma das duas eliminatórias em 5-2 (tinham ganhado 2-1 no primeiro jogo). Otávio cruzou da direita para cabeceamento vitorioso de de Moussa Marega.Até final, o Bayer podia ter chegado à goleada. Marchesín, com boa estirada, evitou que Bailey fizesse o quarto golo dos germânicos.O FC Porto cai, assim, nos 16 avos de final da Liga Europa diante de um conjunto alemão superior, sempre com a estrela Kai Havertz no comando das operações.+ Havertz, Diaby, Alario, Demirbay e o ex- V.Guimarães Tapsoba foram os principais esteios da equipa alemã que no Dragão mostrou e passeou superioridade. Já o tinham feito no primeiro jogo. A jogar assim são candidatos a levantarem o troféu.- Poucas ou nenhumas vezes esta época Conceição recorreu a uma defesa com três centrais. Arriscou fazê-lo para mudar o resultado mas o tiro saiu pela culatra. Sofreu logo dois golos a abrir o segundo tempo com toda a defesa a ficar a ver.Boa decisão ao validar, depois da ajuda do VAR, o golo do Bayer. Quase sempre bem no plano disciplinar, num jogo musculado a meio-campo. Vermelho bem mostrado a Soares. Aos 71’ Pepe reclamou penálti na área mas o juiz mandou seguir."Entrámos bem, com vontade de fazer golo e a pressionar o adversário na fase de construção. Tivemos uma ou outra aproximação à baliza com perigo, mas na primeira vez que eles vão à nossa baliza fazem golo. Mantivemo-nos em jogo, mas no início da 2ª parte, nas duas vezes que vão à baliza, fazem o 2-0 e o 3-0. Obviamente estamos desiludidos. Queremos acabar a época com títulos e temos dois desses títulos ao nosso alcance. Há que pensar agora no campeonato e na final da Taça. Vamos dar o melhor para que no final possamos ganhar títulos", disse Sérgio Conceição após o jogo.O FC Porto precisava dele para ajudar na frente, mas o mexicano esqueceu-se de defender.Começou a primeira parte na bitola habitual... fraca. Melhorou um pouco mas fez parte do descalabro após o descanso.Bem no jogo aéreo mas muito macio perante Alario. Aos papéis no pior período dos dragões.Passividade inexplicável no início do lance do golo alemão. Como ala pouco ou nada acrescentou.Muito quezilento, não teve força para suster o poderio alemão. Fraco.Muitas faltas e passes falhados. Também ficou a ver no golo inaugural. Não melhorou quando Uribe saiu.Começou e terminou a única chance de perigo no primeiro tempo. Decisivo no 3-1 com um cruzamento perfeito para Marega.Numa das poucas vezes que se viu, acabou agarrado à perna direita. Lesão que o deve afastar algumas semanas.A luta do costume, mas pouco discernimento. O melhor momento foi mesmo o golo de cabeça. Pouco.Foi bem parado pelos três centrais do Bayer Leverkusen. Praticamente não se viu.Entrou mexido mas não trouxe mais do que aquilo que Díaz tinha dado.Entrou para comandar mas acabou por perturbar.Entrou e foi expulso.