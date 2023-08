Federação Espanhola de Futebol anuncia substituto interino de Rubiales

O vice-presidente adjunto da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Pedro Rocha Junco, vai assumir interinamente a presidência do organismo, após o anúncio deste sábado da suspensão provisória de Luis Rubiales pela FIFA.

Em comunicado, a RFEF dá conta da nomeação de Pedro Rocha após o Comité Disciplinar da FIFA ter notificado esta manhã a RFEF da suspensão provisória de Rubiales devido ao seu comportamento após a final do Mundial feminino.

"De acordo com o previsto nos estatutos da RFEF, o vice-presidente adjunto à presidência, Pedro Rocha Junco, vai assumir a presidência interina durante este período", explica a RFEF na sua nota de imprensa.



A RFEF informa ainda que Luis Rubiales manifestou que "se defenderá legalmente nos órgãos competentes, confia plenamente nas instâncias da FIFA e reitera que, dessa maneira, lhe é dada a oportunidade de começar a sua defesa".





A FIFA anunciou este sábado ter suspendido provisoriamente Luis Rubiales, na sequência do polémico beijo à jogadora da seleção espanhola Jenni Hermoso."Decidimos suspender hoje [este sábado] provisoriamente Luis Rubiales de toda a atividade ligada ao futebol, nacional e internacionalmente", anunciou a instância que gere o futebol mundial em comunicado, adiantando que a suspensão terá uma duração inicial de 90 dias. No comunicado do Comité Disciplinar da FIFA, presidido pelo colombiano Jorge Ivan Palacio, a FIFA ordena ainda Luis Rubiales e outros dirigentes ligados à RFEF para não contactarem ou tentarem contactar a futebolista Jenni Hermoso.A polémica no futebol espanhol surgiu no domingo passado, durante as comemorações do inédito título mundial por parte da seleção feminina espanhola, que derrotou na final, disputada em Sydney, a Inglaterra por 1-0, quando, na altura da entrega dos prémios, Rubiales beijou na boca Hermoso.Seguiram-se inúmeras críticas ao sucedido, tendo Hermoso, depois de numa primeira versão ter dito que tudo ocorreu num momento de maior euforia, afirmado que não tinha consentido o beijo.Depois de vários dias com muitas críticas por diversos setores da sociedade, a RFEF levou a cabo, na sexta-feira, uma Assembleia Geral Extraordinária, na qual era esperado o pedido de demissão de Rubiales, o que não veio a suceder, dando origem a um novo pico de contestação e extremado as posições, com as jogadoras a anunciarem não estarem disponíveis para representar a seleção enquanto os atuais dirigentes da RFEF se mantiverem nos cargos.No dia anterior, quinta-feira, a FIFA tinha já aberto um inquérito disciplinar a Luís Rubiales devido ao beijo não consentido que deu à internacional Jenni Hermoso."Esses fatos podem constituir uma violação das alíneas 1 e 2 do artigo 13 do código disciplinar da FIFA", justificou o organismo, aludindo ao facto de a conduta poder "prejudicar a dignidade ou integridade" de uma pessoa, em razão do seu sexo.