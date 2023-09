Federação espanhola garante ambiente seguro na seleção após polémica com Rubiales

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) garantiu esta segunda-feira um "ambiente seguro" na seleção feminina após a polémica com o ex-presidente da instituição, Luis Rubiales."Garantimos um ambiente seguro para as jogadoras e estamos comprometidos com um clima de confiança mútua para que possamos trabalhar juntos e garantir que o futebol feminino continue a progredir com muito mais força", referiu o organismo num comunicado.A RFEF quis "transmitir aos internacionais da selecção nacional o compromisso público adquirido pela nova gestão da instituição que dirige o futebol em Espanha".A Federação diz-se "consciente da necessidade de realizar mudanças estruturais", para as quais importa "esclarecer cada um dos comportamentos e condutas que possam ter ocorrido"."É evidente que a Federação, a sociedade e os próprios jogadores estão alinhados no mesmo objetivo: a renovação e o início de uma nova etapa onde o futebol é o grande beneficiário de todo este processo", assegurou a RFEF.