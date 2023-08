“Vai-te embora daqui. Vai para o Barça. Não te queremos aqui. Fora. Filho da p...”. Foram estas as palavras de alguns adeptos do Atlético de Madrid dirigidas a João Félix quando este saía do centro de estágio colchonero. É praticamente impossível a permanência do avançado português em Madrid, sendo que o Barcelona e o Benfica continuam à espreita. Até ao fecho do mercado ainda haverá novidades sobre o futuro do jogador, com Enrique Cerezo, presidente do Atl. Madrid, a dar uma garantia sobre o jogador: “É óbvio que o João não quer jogar no Atlético. Agora, se há outras equipas que o querem, isso é outra conversa. Neste momento, mesmo que não queira, o João Félix é jogador do Atlético de Madrid.”





Félix disse publicamente que sonhava jogar no Barcelona. O Benfica é outra das hipóteses para tentar relançar a carreira. O facto de regressar a um clube que bem conhece e que joga a Champions é um dos atrativos para um eventual regresso do jogador a Portugal.