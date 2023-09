Fernando Santos deixa comando da seleção polaca, avança imprensa do país

O português Fernando Santos vai deixar o comando da seleção de futebol da Polónia, avançou esta quarta-feira o portal Onet. O anúncio oficial deve surgir nas próximas horas.Os advogados do ex-selecionador português aceitaram os termos propostos pela Federação polaca para o término do contrato.A saída está relacionada com o desempenho da equipa na fase de apuramento para o Euro2024. Com duas vitórias e três derrotas, a Polónia está no quarto lugar do grupo E, com seis pontos, atrás da Albânia, da Chéquia e da Moldávia.