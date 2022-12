FPF propõe ex-selecionador Fernando Santos para sócio de mérito

O ex-selecionador nacional Fernando Santos vai ser proposto para sócio de mérito da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), um título que será levado a aprovação na próxima assembleia-geral, anunciou esta quarta-feira o organismo através do site oficial na Internet.

"A Direção da FPF aprovou na reunião desta terça-feira a proposta de atribuição do título de sócio de mérito ao antigo selecionador nacional Fernando Santos. A proposta aprovada por unanimidade deverá agora ser levada à próxima assembleia-geral da Federação para ser submetida a aprovação", refere a instituição, em curta nota.

A FPF recorda que, de acordo com os seus estatutos, nomeadamente o artigo 18º, capítulo III, o título de sócio de mérito "pode ser concedido por reconhecimento de serviços relevantes prestados à FPF, aos sócios ordinários ou ao futebol".



Fernando Santos, de 68 anos, deixou o comando da seleção portuguesa na semana passada, poucos dias após a derrota com Marrocos (0-1), que ditou a eliminação da equipa das 'quinas' nos quartos de final do Mundial2022.





O técnico, que esteve oito anos à frente da formação lusa, desde outubro de 2014, deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.Sob a liderança de Fernando Santos, a seleção nacional alcançou ainda um terceiro lugar na Taça das Confederações de 2017, que antecedeu o Mundial2018.Em 109 jogos à frente da equipa das 'quinas', Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos.