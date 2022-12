O defesa João Cancelo foi esta sexta-feira mais um dos internacionais a reagir à saída de Fernando Santos do cargo de selecionador de futebol, agradecendo ao treinador o trabalho feito, ao elevar o nome de Portugal.

"Obrigado, mister! Obrigado pelas conquistas, por me ajudar a realizar alguns dos meus sonhos e por elevar o nome de Portugal no mundo do futebol. As maiores felicidades para si e todo o seu 'staff'", escreveu o jogador nas 'stories' da rede Instagram.

João Cancelo, que com Fernando Santos conquistou a Liga das Nações em 2019, publicou também uma imagem do treinador, assinalando os 109 jogos que este orientou na seleção e a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações.

A publicação do defesa do Manchester City junta-se às de outros internacionais portugueses, como Rui Patrício, Matheus Nunes, Gonçalo Ramos, André Silva, Vitinha, Rúben Dias, João Félix, Nuno Mendes, Otávio, Bernardo Silva, Pepe, Danilo, João Mário, Bruno Fernandes, William Carvalho, André Silva, Raphael Guerreiro, ou outros que não estiveram no Mundial2022, como Éder, que marcou o golo do título europeu, Quaresma ou Pedro Gonçalves.

Um dos jogadores que ainda não se manifestou em relação à saída de Fernando Santos foi o capitão Cristiano Ronaldo.

Fernando Santos deixou o comando técnico da seleção portuguesa após oito anos à frente da equipa das 'quinas', anunciou na quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

"Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o selecionador com mais jogos e mais vitórias. Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da seleção nacional", refere a FPF em comunicado.

Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol, a decorrer no Qatar.