Ficará "na história do futebol português": Bernardo Silva reage a saída de Fernando Santos

O médio Bernardo Silva agradeceu , esta quinta-feira, a Fernando Santos pelo trabalho efetuado na seleção portuguesa de futebol, considerando que o ex-selecionador ficará para sempre "na história" do futebol português.

"Muitos momentos de alegria e alguns também de tristeza, mas acima de tudo e mais importante, o prazer de poder ter trabalhado com um grande homem que ficará para sempre na história do nosso futebol", disse o jogador dos ingleses do Manchester City, numa mensagem nas redes sociais.

Bernardo Silva, que fez parte dos eleitos no Mundial2022 no Qatar, lembrou que foi Fernando Santos quem o lançou na seleção.

"O treinador que me lançou há quase oito anos na nossa seleção. O treinador que ganhou com Portugal os dois únicos títulos da nossa história", recordou.

Fernando Santos deixou o comando técnico da seleção portuguesa, após oito anos à frente da equipa das 'quinas', anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

"Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o selecionador com mais jogos e mais vitórias. Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da seleção nacional", refere a FPF em comunicado.

Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol.