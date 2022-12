Fernando Santos abandonou o comando técnico da Seleção Nacional ao fim de 8 anos e deixou uma mensagem, esta quinta-feira, na página oficial do Youtube da Federação Portuguesa de Futebol.O antigo selecionar começa por dizer que sai com "enorme sentimento de gratidão, pelo privilégio de ter sido selecionador nacional e pela honra" que teve em representar o país."Quero agradecer especialmente ao doutor Fernando Gomes que sempre me apoiou. Foi o que um líder deve ser nos bons, mas também nos momentos mais difíceis", recordou.Recorde-se que o técnico, de 68 anos, tinha contrato até 2024, mas a rescisão foi acordada de forma amigável. Fernando Santos levou Portugal à conquista de dois títulos: o Europeu de 2016 e a Liga das Nações de 2019.