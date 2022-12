Fernando Santos abandona Seleção Nacional

Fernando Santos deixa comando técnico da Seleção Nacional ao fim de 8 anos oficializou, esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol no seu site oficial.O técnico, de 68 anos, tinha contrato até 2024, mas a rescisão foi acordada de forma amigável. Fernando Santos levou Portugal à conquista de dois títulos: o Europeu de 2016 e a Liga das Nações de 2019.Em comunicado a Federação escreve que "após uma das melhores participações de sempre da Seleção Nacional em fases finais do Campeonato do Mundo, a FPF e Fernando Santos entendem que este é o momento certo para iniciar um novo ciclo"."Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da Seleção Nacional", refere a nota.A federação termina o comunicado a agradecer a Fernando Santos e toda a equipa técnica pelos oito anos à frente da seleção e que vai dar início ao "processo deescolha do próximo selecionador nacional".