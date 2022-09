O prestígio de Fernando Santos saiu beliscado com a derrota de Portugal frente à Espanha (1-0), na terça-feira, em Braga, que ditou a eliminação de Portugal na Liga das Nações e só uma supercampanha no Mundial do Qatar poderá segurar o selecionador português no cargo, apurou o Correio da Manhã.



O selecionador português tem sido contestado, mas as críticas aumentaram de tom pela forma como Portugal caiu frente à Espanha.









Ver comentários