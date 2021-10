Fernando Santos garante Ronaldo em jogo com o Qatar

O jogo deste sábado com o Qatar é de preparação mas Fernando Santos garante que Ronaldo “vai a jogo”: “Precisa de tempo e de intensidade de jogo. Há uma forte probabilidade de jogar, vamos ver se de início ou na segunda parte. Precisa disso para que o ritmo competitivo esteja no máximo com o Luxemburgo.”









O selecionador nacional revelou também que Matheus Nunes e Rafael Leão vão estrear-se pela seleção principal. “Vão a jogo, seguramente. Quanto ao Diogo Costa, vou pensar ainda sobre o assunto, porque é um lugar muito específico. Ou entra no onze titular ou não jogará, porque nunca farei substituições de guarda-redes a meio do jogo. Se não jogar, continuará aqui a evoluir, tem muita qualidade e acreditamos nele”, salientou.

O regresso do público aos estádios sem restrições merece um enorme aplauso por parte de Fernando Santos que pede aos adeptos para encherem as bancadas, apesar de ser um jogo de preparação. O técnico falou ainda da possibilidade de ter os suplentes ao seu lado no banco: “É muito importante para o selecionador e para os próprios jogadores não estarem afastados durante o jogo, porque estar na bancada é completamente diferente.” Depois do Qatar, Portugal enfrenta o Luxemburgo, também no Algarve, no apuramento para o Mundial de 2022, na terça-feira.