Filha de Renato Gaúcho desabafa: 'Fui agredida física e verbalmente por adeptos do Flamengo'

Carolina Portaluppi, filha do treinador do Grémio Renato Gaúcho, revelou ter sido agredida "verbal e fisicamente" por adeptos do Flamengo."Hoje, pela 1.ª vez depois de muito tempo, saí com as minhas amigas e fui agredida verbalmente e fisicamente por adeptos do Flamengo. (...) Estou horrorizada com o que são capazes de fazer com o desporto, que é uma coisa para ser legal e do bem", lamentou nas redes sociais.