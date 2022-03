FPF remete para a ASAE queixas de burla com bilhetes do jogo da seleção nacional

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) “recebeu várias denúncias de revenda de bilhetes e de burla”, que remeteu para a ASAE, no âmbito do jogo desta terça-feira entre Portugal e Macedónia do Norte, no Estádio do Dragão. Fonte oficial da FPF confirmou ao CM que estão em causa “bilhetes adquiridos pelo seu valor nominal revendidos por montantes superiores”, além de queixas de “venda de bilhetes que nem sequer existem”.



Também este domingo surgiu a informação de que a FPF teria facultado cerca de 1500 bilhetes a Fernando Madureira. O chefe da claque Super Dragões, condenado em tribunal a ficar cinco meses fora dos estádios - apresentou recurso que suspendeu o castigo -, estaria depois a obter lucro com a revenda dos bilhetes na internet, onde havia ingressos a mais de 230 euros. ‘Macaco’, como é conhecido, negou ao CM as suspeitas. Confirmou, sim, ter tido direito a comprar 200 bilhetes para uma zona específica do estádio para o jogo com a Turquia, na passada quinta-feira, ao abrigo do protocolo entre a FPF e a claque Ultras Portugal.