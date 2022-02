‘Macaco’ proibido de ir aos estádios ver jogos

Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões, vai mesmo ter de cumprir a suspensão de entrada em recintos desportivos durante cinco meses, pelo comportamento em quatro jogos da I Liga de futebol entre 2018 e 2020.





O Juízo Local de Pequena Criminalidade do Porto julgou totalmente improcedente o recurso interposto pelo arguido, mantendo na íntegra a decisão recorrida, lê-se no sítio da Procuradoria-Geral Regional.

Madureira foi condenado em setembro de 2021 pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto a cinco meses de interdição de recintos desportivos e ao pagamento de uma multa de 2600 euros, pela prática de quatro infrações relacionadas com atos de incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância, arremesso de objetos e utilização de vestuário que incite à violência ou intolerância nos espetáculos desportivos. Em causa estavam condutas ocorridas entre 2018 e 2020, durante jogos da I Liga que envolveram o FC Porto.





Dois dos incidentes ocorreram no Estádio do Dragão, no Porto, durante a receção ao Feirense (outubro de 2018) e Benfica (fevereiro de 2020), que terminaram com a vitória dos azuis-e-brancos por 2-0 e 3-2, respetivamente. Um outro incidente ocorreu em fevereiro de 2019, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães (0-0).