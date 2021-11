Claque dos Super Dragões persegue jornalistas

A equipa da CMTV foi esta segunda-feira atacada durante a cobertura das buscas no Porto. Primeiro, no estádio do Dragão e, depois, junto à casa do empresário Pedro Pinho. Vários elementos dos Super Dragões, claque afeta ao FC Porto, tentaram condicionar o trabalho dos jornalistas através de intimidação e arremesso de vários objetos como pedras e ovos. Macaco, chefe da claque, foi mesmo visto a rondar o estádio a pé.



A PSP foi obrigada a intervir para garantir a segurança da equipa da CMTV. Esta não é a primeira vez que membros da claque portista reagem desta forma quando em causa estão notícias que visam os azuis e brancos. Desde o processo do Apito Dourado que situações de tensão se têm repetido no Norte. Foi o caso do julgamento da segurança ilegal, no Tribunal de Guimarães, no qual Pinto da Costa era arguido.

