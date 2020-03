Foi para evitar que Rúben Amorim se deixasse encantar pelos ‘apelos’ de Luís Filipe Vieira, e acabasse por rumar ao Benfica, que Frederico Varandas perdeu a cabeça e pagou dez milhões ao Sp. de Braga pelo passe do jovem treinador de 35 anos.Desde que assumiu o comando técnico da equipa principal dos arsenalistas, Rúben Amorim passou a ser contactado, praticamente todos os dias, pelo presidente do Benfica. Ao que o Correio da Manhã apurou, Vieira ter-se-á arrependido de ter deixado fugir o antigo jogador para Braga quando, no verão do ano passado, não aceitou as suas condições para treinar a equipa B encarnada.Rúben rumou ao Minho e, enquanto esteve na equipa B arsenalista, nada se passou. Mas após ter sido promovido e se afirmar com grande sucesso, Luís Filipe Vieira voltou a contactá-lo com frequência.Ora, quando o presidente do Sporting referenciou Amorim como o técnico de futuro para o clube de Alvalade, foi informado do assédio de Vieira e, por medo, não quis correr riscos. E perante a intransigência de António Salvador, no que diz respeito ao pagamento da cláusula de rescisão, Varandas abriu os cordões à bolsa e pagou os devidos dez milhões de euros, fazendo com que o Sporting se tornasse o clube português a comprar o treinador mais caro de sempre.O Sp. Braga bateu esta época todos os recordes na venda de treinadores - 12,5 milhões de euros. No dealbar da temporada teve de deixar partir Abel Ferreira para Salónica, já que os gregos do Paok bateram os 2,5 milhões de euros da cláusula de rescisão. Agora, deu-se o extraordinário caso de Rúben Amorim que, apenas dois meses depois de ter assumido o comando dos minhotos, foi comprado por 10 milhões euros pelo Sporting.Sporting e Jorge Silas assinaram ontem a rescisão de contrato. O novo treinador dos leões, Rúben Amorim, só hoje será apresentado, ou seja, depois do Sporting comunicar o acordo à CMVM.