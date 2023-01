Gareth Bale anuncia fim de carreira

Gareth Bale anunciou esta segunda-feira, nas redes sociais, o fim da carreira, aos 33 anos.



"Após pensar muito bem, anuncio a minha retirada imediata do futebol, tanto a nível de clubes como a nível internacional", revelou o galês no Twitter.

No seu histórico, Gareth Bale, conta com as passagens no Southampton, Tottenham, Real Madrid e LAFC. O extremo jogou o último jogo ao serviço do clube norte-americano em novembro, antes da sua participação no Mundial 2022, no Qatar.

Pela seleção do País de Gales, Bale conta com 111 internacionalizações e 40 golos.

No currículo, Gareth Bale somou cinco Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e duas Supertaças europeias a nível de provas internacionais. A nível interno, o galês venceu três ligas espanholas, uma Taça do Rei de Espanha, uma Supertaça espanhola, uma MLS nos Estados Unidos e uma Taça da Liga inglesa.