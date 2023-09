Golo de Cristiano Ronaldo garante triunfo do Al Nassr na Liga saudita

Um golo do internacional português Cristiano Ronaldo garantiu esta sexta-feira o triunfo do Al Nassr na visita ao Al Tai por 2-1, em jogo da oitava jornada do Liga saudita de futebol.

O Al Nassr, treinado pelo português Luís Castro e com Ronaldo e Otávio entre os titulares, adiantou-se no marcador com um golo do brasileiro Talisca, aos 32 minutos, após assistência do avançado luso.

Na segunda parte, o Al Tai chegou ao empate aos 79, com um tento do neerlandês Virgil Misidjan, com o Al Nassr a marcar o golo do triunfo aos 87, por Cristiano Ronaldo, na conversão de uma grande penalidade, com o dianteiro a apontar o 10.º tento no campeonato esta época.

Já o campeão Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, empatou 0-0 na visita ao Al Faia e pode perder a liderança da prova para o Al Hilal, de Jorge Jesus, que joga ainda esta sexta-feira frente ao Al Shabab.

Quanto ao Al Hazem, de Filipe Gouveia, perdeu 3-1 na receção ao Al Taawon, com a equipa forasteira a adiantar-se no marcador pelo gambiano Musa Barrow, aos 59 minutos.

A equipa da casa chegou ao empate aos 72, com o português Tozé a converter um penálti, mas o Al Taawon marcou por mais duas vezes, por Abdulfattah Adam (86) e Sattam Al Roqi (90+14), garantindo o triunfo.

O Al Ittihad lidera o campeonato com 19 pontos, os mesmos do Al Taawon, enquanto o Al Nassr é terceiro com 18 e o Al Hilal é quarto com 17, mas menos um jogo disputado, que lhe pode valer a liderança isolada da prova em caso de triunfo.

Já o Al Hazem está em último, com apenas três pontos, e ainda não venceu na Liga saudita.