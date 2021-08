Golo de Haaland nos descontos dá vitória ao Dortmund sobre Hoffenheim

O Borussia Dortmund, adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, recebeu e venceu esta sexta-feira o Hoffenheim (2-1), no encontro de abertura da terceira jornada da Liga alemã, resolvido por Haaland nos descontos.

No Signal Iduna Park, em Dortmund, a equipa do internacional português Raphaël Guerreiro, hoje entre titulares, construiu o triunfo com golos de Reina (49 minutos), Bellingham (69) e Haaland (90+1), já em período de compensação.

Para os visitantes, marcaram Baumgartner, aos 61, e Dabbur (90), um minuto antes do avançado norueguês carimbar o triunfo.

A equipa de Marco Rose assume a liderança de forma provisória, com seis pontos, enquanto o Hoffenheim soma quatro, no quarto posto.

Sporting, Dortmund, Ajax e Besiktas compõem o Grupo C da edição 2021/22 da Liga dos Campeões.