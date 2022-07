Benfica bate equipa inglesa no primeiro jogo da pré-época

Um golo do reforço dinamarquês Alexander Bah e outro de Gil Dias permitiram este sábado ao Benfica somar a primeira vitória na pré-temporada, frente ao Reading (2-0), do segundo escalão do futebol inglês.

Em St. George's Park, em Burton, o novo técnico 'encarnado', Roger Schmidt, lançou de início Helton, Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Weigl, João Mário, David Neres, Rafa e Henrique Araújo, um 'onze' que não conseguiu desfazer o 'nulo' até ao intervalo, diante de um conjunto que teve entre os titulares o português Lucas João.

No segundo tempo, foram apostas Samuel Soares, Bah, André Almeida, Tomás Araújo, Ristic, Meïte, Paulo Bernardo, Chiquinho, Pizzi, Gil Dias e Diego Moreira, com o marcador a mexer a favor dos lisboetas.