Dia de euforia a lembrar uma tarde de jogo a doer no Estádio da Luz. Foram 23 470 os adeptos do Benfica que responderam ao apelo de Roger Schmidt e assistiram a um jogo-treino das águias, que até teve direito a uma equipa de arbitragem.



Às 17h00 em ponto, Schmidt comandou o grupo que entrou no relvado sob uma estrondosa ovação dos muitos benfiquistas que, numa tarde de intenso calor, marcaram presença.









Ver comentários