Gritos, tensão e contestação na Assembleia-Geral Extraordinária do Benfica. Veja as imagens

A Assembleia Geral Extraordinária do Benfica, que decorre esta sexta-feira, tem sido palco de contestação dos adeptos, que se fazem ouvir com cânticos durante a discussão dos vários pontos da reunião."O Benfica é nosso" é uma das palavras de ordem que se fazem ouvir por parte dos sócios que contestam a atual direção liderada por Rui Costa.Francisco Benitez, candidato assumido à presidência do Benfica, discursou na Assembleia-Geral Extraordinária das águias e garantiu ser um "orgulho" ter tanto sócio reunido para "em plena pandemia ter a força suficiente para lutar pelo Benfica e para que esta assembleia pudesse ser uma realidade!""O clube tem vivido nos últimos anos diversos episódios que não dignificam a nossa história e que têm corroído a união dos benfiquistas, que os órgãos sociais demissionários tenham presente que só um ato eleitoral transparente, que garanta a integridade do resultado eleitoral permitirá ter um clube fortalecido e unido e é isso que no final da noite de dia 9 de outubro todos pretendemos", garantiu o membro do movimento 'Servir o Benfica', muito ovacionado pelos sócios presentes.Alguns sócios estão a ser demovidos de utilizar telemóveis, supostamente por membros ligados a claques do Benfica e com acusações e ameaças à mistura.Há mesmo sócios que gritam insultos e ameaças.