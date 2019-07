Há 53 anos Portugal realizava uma reviravolta histórica frente à Coreia do Norte no Mundial de 1966

Faz esta terça-feira, 23 de julho, 53 anos da reviravolta história de Portugal frente à seleção de futebol da Coreia do Norte no Mundial de 1966.A seleção portuguesa era vista como outsider. Composta maioritariamente pela equipa do Benfica que brilhara na Europa nos anos anteriores e por vários jogadores do Sporting, a seleção nacional conseguiu ultrapassar a fase inicial eliminando a Hungria, Bulgária e o Brasil, por 3-1, e colocou-se entre as oito melhores equipas do mundo.O adversário era então a Coreia do Norte. Portugal era considerado favorito, mas em apenas 25' minutos os coreanos já venciam por três bolas a zero.A Coreia do Norte já tinha eliminado a Itália e tinha estado em preparação para o Mundial durante dois anos na Alemanha de Leste.A reviravolta histórica começou a ser operada aos 27' minutos. Eusébio marcou o primeiro e segundo golos para Portugal ainda antes do intervalo. Terá sido ao intervalo que o técnico, Otto Glória, puxou as orelhas aos jogadores da seleção portuguesa e com palavras duras lançou os jogadores para uma segunda parte épica onde se consumou a reviravolta.Eusébio acabou o jogo com quatro golos e, o último, foi marcado por José Augusto aos 80' minutos de jogo.A partida terminou 5-3 para Portugal, que não se livrou de um verdadeiro susto apesar do favoritismo.