Inglaterra tem um novo herói. Tom Pritchard, um jovem médico, estava nas bancadas do St. James Park, em Newcastle, no domingo, a assistir ao jogo da sua equipa frente ao Tottenham (Liga inglesa, 2-3), quando deu conta de que algo de errado se passava a cerca de 30 filas de distância do seu lugar. Rapidamente se apercebeu de que havia pedidos de socorro para um adepto.