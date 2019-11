Instrução do processo de Rui Pinto avança a 12 de dezembro

A instrução do processo de Rui Pinto, pirata informático criador da plataforma Football Leaks e acusado de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, começa a 12 de dezembro.Nesse dia, segundo revelação feita à agência Lusa por uma fonte judicial, apenas irão decorrer diligências instrutórias, nomeadamente o interrogatório ao advogado Aníbal Pinto e o debate instrutório. Posteriormente será marcada uma nova data para a leitura da decisão instrutória.Rui Pinto, de 30 anos, que é suspeito de ser o autor do furto de emails do Benfica em 2017, está em prisão preventiva desde o dia 22 de março deste ano.Foi detido na Hungria e posteriormente entregue às autoridades portuguesas, com base num mandado de detenção europeu, que abrangia apenas os acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen (fundo de investimentos).