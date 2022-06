O Benfica insurgiu-se contra a multa aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF devido a críticas dirigidas à arbitragem após o empate com o Moreirense (1-1), no Estádio da Luz, em janeiro, para o campeonato. “Isto é um aberração”, escreveram as águias na sua habitual newsletter da internet.



“O Conselho de Disciplina decidiu, na sua sanha persecutória habitual ao Benfica, multar o clube em 33 660 euros por críticas justificadas perante atuações do VAR que prejudicaram em muito o Benfica.









