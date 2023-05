"Já estavas carregado e agora já te fo...". Foram estas as palavras de Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, para Vasco Matos, adjunto do Casa Pia, após o golo da vitória azul-e-branca no Dragão.



As picardias entre ambos começaram na primeira volta, apurou o CM. No jogo realizado no Jamor, o empate (0-0) fez explodir de alegria Matos, no final do jogo.









