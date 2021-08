O Benfica deu esta quarta-feira um passo de gigante rumo ao play-off da Liga dos Campeões, ao vencer o Spartak, por 2-0, em Moscovo, num jogo em que Jorge Jesus deu uma lição tática a Rui Vitória.





O Benfica entrou lento mas foi subindo de rendimento. O Spartak também atacou, mas nessas alturas sobressaiu Odysseas com um punhado de defesas. Quando João Mário pegou no jogo do Benfica a meio-campo deu-se início ao domínio encarnado. Após algumas ameaças, as águias acercaram-se com perigo da baliza de Maksimenko. Rafa teve um golo nos pés, mas a trivela saiu ao lado. Depois foi Pizzi quem rodopiou e tirou um adversário do caminho, mas o remate foi contra um defesa. O Benfica acreditava na vitória e assumiu as rédeas do jogo e nem a lesão de Seferovic (substituído por Gonçalo Ramos) retirou poder de fogo. Mas o golo só surgiu na segunda parte. O jovem avançado trouxe mais presença na área e esteve perto de marcar em duas ocasiões. Numa delas ficou a pedir grande penalidade.

A equipa de Jorge Jesus conseguia anular com facilidade a zona de construção do Spartak. Weigl foi o músculo e João Mário o cérebro. E o golo surgiu numa bomba de Rafa, após uma boa jogada que incluiu Pizzi e João Mário.





Jesus percebeu que alguns jogadores, face à pré-época, revelavam alguns sinais de cansaço e fez entrar Everton e Gilberto. O flanco direito surgiu mais refrescado e agressivo.





O triunfo das águias é incontestável e, apesar da vantagem de dois golos, Rui Vitória não vai facilitar no jogo da segunda mão na terça-feira (dia 10), naquele que será um regresso à Luz.





análise



+ João Mário pega de estaca



O médio João Mário pegou de estaca nesta equipa do Benfica. Foi o cérebro do meio-campo, que teve em Weigl o músculo. Resta saber se o ex-Sporting não se deixará afetar nos jogos em Portugal.





- Rui Vitória



Não é só pela derrota que o técnico do Spartak é o ‘menos’ do jogo. É pela sua postura de dizer de antemão que não iria cumprimentar o técnico rival. A responsabilidade do treinador é maior do que um resultado.





Alérgico a penáltis



O juiz sérvio parecia alérgico a penáltis. Houve quatro lances de bola a bater na mão na área e não assinalou nenhuma grande penalidade. Pelo menos um desses lances foi por demais evidente. Deixou passar em claro uma jogada em que Gonçalo Ramos parece ser impedido de chegar à bola em falta. Sentiu-se a falta do VAR.– Um punhado de defesas de elevado grau de dificuldade. Larsson foi o que deu mais trabalho. Mas também assustou ao deixar passar uma bola entre as mãos– Muito ativo na defesa. Interventivo, foi-se assumindo como o patrão desta defesa a três. Mas também agitou no ataque, onde fez a assistência para o golo do Gilberto (2-0).– Guerreiro e sem medo do choque. É o músculo da zona defensiva. Também tentou marcar de cabeça nos cantos nas jogadas ofensivas. Seguro.– Mais apagado do que os outros dois centrais, o belga cumpriu a sua parte. Nunca comprometeu.– Boas arrancadas pelo seu flanco a criarem desequilíbrios. Boas combinações com Rafa. Um cabeceamento perigoso que morreu nas mãos do guarda-redes.– Trabalhador, mas ofuscado pela classe de João Mário. Mesmo assim teve um papel ativo na jogada que dá o 2-0 para o Benfica. Bom passe para Gonçalo Ramos.– Quando apareceu no jogo, apareceu o melhor Benfica. Bons passes, alguns mal aproveitados. Recuperou muitas bolas e marcou o ritmo da equipa. Assistiu, com classe, Rafa no 1-0.– Um remate por cima, quando tinha companheiros em melhor posição. Lutador como sempre, mas com algumas falhas.– Notou-se uma vontade grande em afirmar-se. Abusou por vezes com bola. Um par de remates, em boa posição, contra os defesas.– Discreto e longe da baliza. Acabou por sair ainda antes do intervalo com queixas na perna esquerda,– Entrou a frio no jogo, após a lesão de Seferovic. Trouxe presença na área e foi incómodo para os defesas adversários. Chegou atrasado a alguns cruzamentos, mas deu trabalho.–Agitou. Um remate com perigo.– Boa desmarcação, após passe de Lucas Veríssimo, e uma bomba sem hipóteses para o guarda-redes. Estava feito o 2-0.– Segurou a bola e ajudou o meio-campo.– Ajudou a refrescar a equipa.Muito ativo. Jogou e fez jogar. Bons cruzamentos para Pizzi e Diogo Gonçalves que não foram bem aproveitados. E não perdoou na hora de finalizar. Uma bomba no 1-0.