João Cancelo e João Félix nas opções do FC Barcelona para visita ao FC Porto

Os internacionais portugueses João Cancelo e João Félix foram, esta segunda-feira, integrados na convocatória dos espanhóis do FC Barcelona para a visita ao FC Porto, na quarta-feira, da segunda jornada da Liga dos Campeões de futebol.

Contratados no derradeiro dia da janela de transferências de verão, o defesa direito e o avançado fazem parte do lote de 20 jogadores chamados pelo treinador Xavi Hernández, que se prepara para fazer o 100.º jogo no comando dos 'culés', nos quais se notabilizou como médio e capitão, vencendo a principal prova europeia de clubes por quatro vezes.

De fora estão os médios Pedri e Frenkie de Jong e o avançado Raphinha, que chegou a representar Vitória de Guimarães e Sporting, da I Liga portuguesa, todos devido a lesão.



Depois de um dia de descanso no domingo, os campeões espanhóis voltaram hoje aos trabalhos e viajam para Portugal na terça-feira de manhã, dia no qual ainda vão fazer um treino de adaptação ao relvado do palco do encontro com os 'azuis e brancos'.





O FC Porto mede forças com o FC Barcelona, ambos com três pontos, na quarta-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em desafio da segunda ronda do Grupo H da Liga dos Campeões, que vai ser arbitrado pelo inglês Anthony Taylor, horas depois de os belgas do Antuérpia jogarem em casa frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk.Lista dos 20 convocados:- Guarda-redes: Marc-André ter Stegen, Iñaki Peña e Ander Astralaga.- Defesas: João Cancelo, Ronald Araújo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Iñigo Martínez, Alejandro Balde e Marcos Alonso.- Médios: Oriol Romeu, Sergi Roberto, Gavi, Ilkay Gündogan, Fermín López e Marc Casadó. - Avançados: João Félix, Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Ferran Torres.