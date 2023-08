João Félix assiste do 'banco' à goleada do Atlético sobre o Rayo Vallecano

O Atlético de Madrid alcançou esta segunda-feira a maior vitória da última década na Liga espanhola de futebol, ao golear por 7-0 na visita ao Rayo Vallecano, na partida que encerrou a terceira jornada da competição.

Com o internacional português João Félix no banco de suplentes - apenas a 'assistir' aos acontecimentos do princípio ao fim - os 'colchoneros' chegaram ao intervalo já a vencer por 3-0, com tentos de Antoine Griezmann (dois minutos), Memphis Depay (16) e Nahuel Molina (36).

No segundo tempo, Álvaro Morata (73 e 84 minutos), Ángel Correa (79) e Marcos Llorente (86) ajudaram a avolumar o marcador para níveis que não se viam desde novembro de 2013, quando os madrilenos venceram o Getafe precisamente pelo mesmo resultado.

Com este triunfo, o Atlético segue na segunda posição da La Liga, com sete pontos, em igualdade com Girona, terceiro, e FC Barcelona, quarto, todos atrás do líder Real Madrid, que tem nove.

No primeiro jogo do dia, o Getafe, com o central luso Domingos Duarte no 'onze', alcançou a primeira vitória no campeonato, na receção ao Alavés, por 1-0, graças a um golo de Borja Mayoral, de grande penalidade, aos 84 minutos.

O Getafe subiu ao 11.º lugar, com quatro pontos, enquanto o Alavés, que averbou a segunda derrota, é 14.º, com três.