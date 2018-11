Benfica 1 - 1 Moreirense

Acompanhe a partida que abre a jornada 9 do campeonato com vídeos dos melhores lances.

19:22

Odysseas;

André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo;

Fejsa, Gedson e João Félix;

Pizzi, Rafa e Jonas







Quanto ao Moreirense, a equipa vai alinhar com:



Jhonatan

D'Alberto, Aberhoun, Ivanildo e Rúben Lima;

Arséni, Fábio Pachevo, Loum e Chiquinho;

Pedro Nuno e Nenê





Rafa aparece só perante Jhonatan e faz um chapéu quase perfeito, mas o guardião consegue recuperar e afastar a bola.- Começa o jogo no Estádio da LuzO Benfica recebe esta sexta-feira o Moreirense no Estádio da Luz, em jogo que abre a 9ª jornada do campeonato.Rui Vitória escalou o seguinte onze para o jogo que arranca pelas 20h30 desta sexta-feira:O Benfica entra em campo com um ponto de desvantagem sobre os líderes FC Porto e Sporting de Braga e, em caso de vitória, pode isolar-se provsoriamente no comando na prova.