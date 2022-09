João Mário de regresso à seleção: Fernando Santos divulga lista de convocados para jogo da Liga das Nações

O selecionador nacional, Fernando Santos, divulgou a lista de convocados para a dupla jornada da Liga das Nações, contra a República Checa e Espanha, onde Portugal vai tentar chegar à final four da competição.Os convocados de Fernando Santos para a dupla jornada são:Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício;Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo, Pepe, Rúben Dias, Tiago Djaló, Nuno Mendes , Raphael Guerreiro;João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Vitinha, William de Carvalho;Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Pedro Neto, João Félix, Rafa, Rafael Leão, Ricardo Horta.A equipa das Quinas vais defrontar a República Checa no próximo dia 24 de setembro e fecha a fase de grupos da Liga das Nações a 27 de setembro contra a Espanha, no estádio municipal de Braga, num jogo com lotação esgotada.