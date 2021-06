João Noronha Lopes prefere resolver problemas do Benfica "dentro de casa"

João Noronha Lopes, candidato derrotado às eleições de 2020 no Benfica, defendeu esta quinta-feira que "os problemas devem resolver-se dentro de casa", comentando a polémica em torno da ação judicial interposta para afastar Luís Filipe Vieira.

"Acredito que os problemas devem resolver-se dentro de casa, com a participação ativa dos sócios", disse em curta nota no Facebook, garantindo que a via judicial "não é o caminho" que preconiza "para resolver os temas do presente e do futuro do Benfica".

A direção do Benfica manifestou-se esta quinta-feira "profundamente indignada" com a ação judicial interposta no Tribunal da Comarca de Lisboa pelo advogado Jorge Mattamouros e que visa afastar Luís Filipe Vieira da presidência do clube.

"O autor da ação judicial noticiada hoje é meu amigo e familiar, mas a minha ligação à referida ação termina aí. Respeito a decisão do autor enquanto benfiquista livre e independente, mas distancio-me sem hesitações do rumo escolhido", frisou.

João Noronha Lopes diz ser um dos "milhares de benfiquistas" que defende que "muita coisa deve mudar no clube", assumindo-se "sempre um proponente ativo dessa mudança", que deseja resolver na intimidade da instituição.

O antigo candidato ironizou ainda com a "celeridade" com que a direção do Benfica reagiu ao tema, lamentando que "tal não tenha acontecido durante a última época desportiva em relação a muitos outros temas que justificavam a defesa do superior interesse do clube".

Em causa a notícia do Expresso que dá conta do processo movido pelo advogado sócio do Benfica e residente nos Estados Unidos e que tem como base alegadas violações dos estatutos do clube, supostas irregularidades -- fraude no voto eletrónico - nas eleições de outubro de 2020 ganhas por Luís Filipe Vieira, acusado ainda de utilizar o clube para benefício pessoal.

Presidente desde 2003, Luís Filipe Vieira é o dirigente que mais tempo lidera o clube, tendo sido reeleito para um sexto mandado, até 2024, com 62,59% dos votos, enquanto João Noronha Lopes teve 34,71%, no ato eleitoral mais participado de sempre na instituição, com mais de 38 mil votantes.