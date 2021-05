João Rodrigues (W52/FC Porto) ficou este domingo em segundo lugar na derradeira etapa da 47ª Volta ao Algarve, que ligou Albufeira ao Alto do Malhão, na serra de Loulé, mas foi mais do que suficiente para ficar com o título do primeiro algarvio a vencer a prova e também de o primeiro português a triunfar depois de 2006, altura em que João Cabreira chegou ao lugar mais alto do pódio.









O ciclista de Tavira entrou na última tirada com uma diferença de 12 segundos para o até então camisola amarela, o britânico Ethan Hayter (Ineos), mas a diferença começou a esbater-se à medida que iam subindo o Alto do Malhão. Hayter ficou para trás logo no início da escalada, já perto do final de uma etapa de 170,1 quilómetros, e o dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), que partiu no terceiro lugar da geral, ainda deu luta ao português, mas não conseguiu manter o ritmo.

“Partimos para esta etapa com esta ambição porque não nos contentávamos com o segundo lugar. Queríamos mais e cumprimos o que nos foi pedido. Uma vitória nesta etapa era bom, mas ficámos satisfeitos por vencer a Volta ao Algarve”, disse João Rodrigues, revelando que a etapa, ganha por Élie Gesbert (Arkéa Samsic), foi “muito tensa”.