Ciclista João Almeida em quinto na etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos

O português João Almeida (da Deceuninck-QuickStep) foi quinto classificado, esta quinta-feira, na quinta etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos em bicicleta, ganha pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (da Jumbo-Visma), com o esloveno Tadej Pogacar (da UAE Emirates) a conservar a liderança.

Vingegaard, de 24 anos, completou os 170 quilómetros entre Fujairah e Jebel Jais em 4:19.08 horas, três segundos a menos na chegada em alto do que Pogacar, segundo classificado, e o britânico Adam Yates (da INEOS), terceiro.

O esloveno praticamente garantiu a vitória na prova, tendo apenas de se preservar nas últimas duas etapas planas e confirmar o triunfo para a equipa na volta do país de origem.

O colombiano Sergio Higuita (da Education First-Nippo) chegou em quarto, a cinco segundos, menos um do que Almeida, que tentou 'abanar' a corrida e ganhar tempo aos rivais na luta pela geral com vários ataques na subida final.

Ainda assim, Pogacar segue na frente da geral, com 45 segundos de vantagem para Yates, segundo, e 1.12 minutos para o português, em terceiro, quando faltam duas etapas planas que não devem produzir alterações de maior nos primeiros lugares.

O britânico venceu a edição de 2020, encurtada devido à pandemia de Covid-19, à frente do esloveno, com o duelo a favorecer agora o vencedor da Volta a França do ano passado.

O português Ruben Guerreiro (da Education First-Nippo) foi hoje 34.º classificado, a 1.22 minutos do vencedor, e cedeu dois postos na geral, em que é agora 31.º, já a mais de 13 minutos do líder.

Na sexta-feira, 165 quilómetros ligam a ilha de Deira a Palm Jumeirah, no primeiro de dois dias finais dedicados aos 'sprinters'.