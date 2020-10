"Não se pode ser super todos os dias”, disse esta quinta-feira João Almeida, depois de ficar em 7º na etapa mais difícil da Volta a Itália, a 4m51 segundos do vencedor, Jai Hindley (Sunweb), e perder a liderança para Wilko Kelderman (Sunweb). O ciclista, de 22 anos, da Deceuninck Quick Step, que andou de camisola rosa durante 15 dias consecutivos, é agora o 5º classificado da geral, a 2m16s de Kelderman.





“As minhas sensações não eram assim tão más. Sentia fadiga, o que é normal, mas os adversários estavam muito fortes. Estou contente com a minha prestação, foi sólida”, acrescentou no final da tirada que passou pelo ‘inferno’ da subida (25 km) ao Stelvio, a 2758 metros de altitude, com muito frio e neve a ladear a estrada.