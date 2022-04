Jogador agride árbitro assistente na partida da Distrital entre o F.C. Perafita e o Campo

A direção repudia completamente este tipo de comportamento que é contrário a tudo o que pretendemos para o presente e o futuro do clube", acrescenta o

F.C. Perafita,









Um jogador agrediu o árbitro assistente neste domingo, no duelo entre o F.C. Perafita e o Campo. O jogo foi interrompido aos minuto 83, sendo que estava 2-1 para a equipa de Matosinhos.A agressão aconteceu perto do fim do jogo, e já quando o jogador tinha sido substituído e estava no banco.Segundo comunicado do F.C. Perafita, o clube lamenta "profundamente o que aconteceu", confirmando a agressão ao árbitro assistente por parte de um atleta do clube.presidente da direção doIsrael Mota.