Jogador com formação no Sporting morre aos 21 anos

É com enorme pesar que informamos que o nosso atleta Fábio Garrido faleceu





O Fábio foi um exemplo para todos nós, a sua alegria era contagiante, dono de um talento que aliado ao trabalho eram as ferramentas perfeitas, a forma como era acarinhado por todos no balneário revela que hoje o céu ganhou uma grande estrela e nós perdemos um grande homem e atleta", lê-se na mensagem.

Um ex-jogador de futebol do Belenenses e do Barreirense, formado no Sporting , Fábio Garrido, morreu aos 21 anos, anunciaram os dois primeiros clubes na rede social Facebook este sábado.", começou por anunciar o Barreirense. "O jovem, com formação no Sporting, Beira-Mar Almada, Nacional e Tondela, jogou pela primeira vez na equipa principal do Belenenses na época de 2020/2021. Na época seguinte, representou o Barreirense, no campeonato de Portugal, no entanto, neste momento encontrava-se sem clube.A causa da morte de Fábio Garrido não foi divulgada.