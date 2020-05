Jogador do Benfica infetado com coronavírus

"Comunicado: O Sport Lisboa e Benfica informa que foi detetado um caso positivo nos testes de diagnóstico Covid-19 realizados no Benfica Campus na passada sexta-feira, dia 8 de maio, a todo o Plantel, Equipa Técnica e Staff do Futebol Profissional, bem como a prestadores de serviço que têm contacto direto com os mesmos.

Trata-se do jogador David Tavares, que foi de imediato sujeito a uma contra-análise, efetuada na manhã de hoje, domingo, que confirmou o resultado inicial. O atleta encontra-se bem, assintomático, e a cumprir isolamento nas condições contempladas no plano de contingência predefinido, seguindo as normas da DGS e contando com o total apoio do Clube.

O Departamento Médico do Sport Lisboa e Benfica vai manter o rigoroso plano de contingência que está a ser seguido desde o dia em que os seus profissionais voltaram à atividade no Benfica Campus.

A equipa de Futebol irá igualmente manter o plano de retoma que estava desenhado, com sessões de treino realizadas por grupos reduzidos e com trabalho individualizado.

Informa-se ainda que, de acordo com indicações do Departamento Médico, em estreita colaboração com a Direção Médica da Unilabs Portugal, todos os Jogadores, Equipa Técnica, Staff e prestadores de serviços que tenham contacto direto com o Futebol Profissional serão sujeitos a novos testes já nos próximos dias."



Médio do Benfica detido sem carta de condução durante Estado de Emergência

David Tavares, de 21 anos, médio do Benfica, com dois jogos pela equipa principal, foi detido durante o Estado de Emergência por falta de carta de condução, numa operação da PSP de Lisboa no Túnel do Grilo que verificava se os condutores tinham motivo válido para andar na estrada durante o estado de emergência.



