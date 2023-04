O funeral da mãe de Stephen Eustáquio, Esmeralda, aconteceu esta segunda-feira na Igreja Matriz da Pederneira, na Nazaré, e o médio do FC Porto recebeu o apoio de muitos colegas e amigos do mundo do futebol.









O clube azul-e-branco fez-se representar com vários elementos, incluindo o vice-presidente, Vítor Baía, o treinador, Sérgio Conceição, e os colegas de equipa Pepe, Marcano, Otávio e Manafá.

Também Ricardo Esgaio, jogador no Sporting e amigo do portista, fez questão de marcar presença, assim como Steven Vitória, do Desportivo de Chaves, que é colega de equipa na seleção do Canadá.