Jogo do Al Nassr, novo clube Cristiano Ronaldo, adiado devido à chuva intensa

O jogo desta quinta-feira entre o Al Nassr, novo clube do avançado português Cristiano Ronaldo, e o Al Tai, treinado pelo compatriota Pepa, foi adiado devido às más condições climatéricas, anunciou o líder da Liga saudita de futebol.

"Devido à chuva intensa e ao impacto das condições climatéricas na distribuição de energia elétrica no estádio, fomos oficialmente informados de que o jogo desta noite com Al Tai foi adiado por 24 horas", informou o Al Nassr nas redes sociais oficiais do clube.

O jogo entre o Al Nassr, líder do campeonato da Arábia Saudita, e o Al Tai, sétimo classificado, da 12.ª jornada da prova, tinha início marcado para as 18:00 (15h00 em Lisboa), dois dias depois de Cristiano Ronaldo ter sido apresentado como reforço do clube por duas épocas e meia.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, rumou ao futebol saudita após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).