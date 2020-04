Jonas apadrinha Dyego Sousa

Dyego Sousa teve uma cunha decisiva para chegar ao Benfica: Jonas. O antigo avançado das águias é um admirador confesso das capacidades do luso-brasileiro e apontou-o como seu sucessor.

Ao que o CM apurou, nos últimos meses da época 2018/19, Jonas disse várias vezes a Tiago Pinto (diretor-geral do futebol) e a Rui Costa (administrador da SAD) que avançassem para a contratação de Dyego Sousa, que então brilhava no Sp. Braga, ao ponto de se ter estreado pela seleção portuguesa.

Apesar do parecer negativo do departamento de Scouting, que não via no dianteiro o perfil pretendido, as águias tentaram a aquisição, mas os chineses do Shenzhen ganharam a corrida. No último mercado de inverno, surgiu a hipótese de resgatar o avançado, com o aval de Bruno Lage. O técnico encarnado considera Dyego Sousa um avançado completo. E, sabe o CM, preparava-se para o lançar a titular, ao lado de Vinícius, frente ao Tondela quando a Liga foi suspensa devido à Covid-19.

Cedido até dezembro, o futuro de Dyego Sousa não depende apenas do seu desempenho. Está umbilicalmente ligado às possíveis saídas de Vinícius (por um valor a rondar os 60 milhões de euros) ou de Seferovic (tem perdido influência).



PORMENORES

Fejsa vai regressar

O Alavés não vai avançar para a contratação de Fejsa, que está emprestado até ao fim da época, avança o ‘As’. O médio tem regresso agendado ao Benfica.

Newcastle quer Rafa

O Newcastle está disposto a oferecer 17 milhões de euros por Rafa, noticia o ‘The Sun’. O avançado encarnado tem uma cláusula de rescisão de 80 M €.

Rúben Semedo apontado

A imprensa grega garante que o Benfica está interessado no central Rúben Semedo, jogador formado no Sporting que atualmente alinha no Olympiacos.