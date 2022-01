O ex-treinador das 'águias' Jorge Jesus ainda está interessado em assinar pelo Flamengo.A CMTV sabe que o antigo treinador do Benfica admite ficar sem clube até ao final da época para poder voltar a assinar pelo clube brasileiro na próxima época. Desta forma, as negociações com o atlético mineiro podem estar comprometidas.Jorge Jesus admite assim ficar de férias até à próxima época para depois voltar ao Rio de Janeiro e assinar pelo Flamengo.