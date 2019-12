"Como treinador não tenho tido chicotadas psicológicas, mas estou sempre preparado para isso. Quando ganha, é o técnico que decide se vai embora, se perde, essa decisão passa pelo clube". A resposta é de Jorge Jesus, após a goleada de quinta-feira no Maracanã frente ao Avaí (6-1, na penúltima jornada do Brasileirão), quando questionado sobre a sua continuidade no comando técnico do Flamengo.Apesar de ter contrato até maio de 2020, há uma cláusula que lhe permite sair já este mês. E Jorge Jesus não nega a ambição de assinar por um clube que lhe dê ferramentas para lutar pela Liga dos Campeões: "Estou num dos maiores clubes do Mundo. Vim à procura de títulos que na Europa não conseguia conquistar. O que me pode levar a mudar de projeto? O que me falta ganhar? Talvez a Champions. Para isso tens de treinar na Europa."Ainda assim, para Jorge Jesus nem tudo é bom no futebol europeu. "Não pensem que a Europa é o suprassumo. Há treinadores ao pontapé, mas só alguns é que são bons. Vendem muito bem o produto. Se virem um jogo do campeonato inglês, de duas equipas que jogam do oitavo para baixo, aquilo até dá sono", ironizou.Depois da conquista da Taça Libertadores e do campeonato brasileiro, o foco está agora colocado no Mundial de Clubes, prova que pode dar novo título a Jorge Jesus.