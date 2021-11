Jorge Jesus e Rui Costa almoçam juntos em Lisboa

O treinador Jorge Jesus e o presidente do Benfica Rui Costa almoçaram esta quarta-feira juntos num restaurante em Lisboa.



O encontro entre ambos acontece numa altura em que o contrato de Jorge Jesus está na ordem do dia.



O técnico termina o contrato em junho e quer saber quais são os planos que Rui Costa tem para o futuro.



Com a abertura próxima de mercado, Jorge Jesus pretendia a compra de Rúben Semedo, mas o presidente do Benfica não aprova a contratação.



Recorde-se que, recentemente Jorge Jesus tem sido apontado à seleção do Brasil e os adeptos do Flamengo continuam a apelar pelo regresso do técnico.