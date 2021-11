O Benfica vai vender Grimaldo no próximo verão se não conseguir renovar contrato com o lateral até lá, apurou o CM. O defesa espanhol termina o atual vínculo daqui a ano e meio, em junho de 2023, e os encarnados querem evitar que em julho entre na época 2022/23 com a possibilidade de sair a custo zero no fim dessa temporada.