Jorge Jesus perdoa erros de argentino e garante: "É Otamendi e mais dez"

O Benfica recebe esta quinta-feira o Lech Poznan, da Polónia, na 5ª ronda do Grupo D, da Liga Europa. Nicolás Otamendi, central argentino, tem cometido alguns erros neste início de temporada, mas para Jorge Jesus, treinador dos encarnados, o defesa, de 32 anos, é um dos jogadores que vai permanecer no onze. "É um jogador que tem muita experiência. Fez aquele lance e ninguém viu o Otamendi perturbado ou enervado. Fez um excelente jogo depois desse lance. Foi uma demonstração da capacidade emocional e experiência que tem para não ficar perturbado com uma situação dessas. E, se não acontecer nada, Otamendi vai jogar amanhã. É Otamendi e mais dez", assumiu o técnico de 66 anos.As águias apenas necessitam de um empate para garantirem o apuramento para os dezasseis avos de final da competição. Jorge Jesus admite fazer algumas alterações no onze, sendo que já pode contar com Darwin Nuñez e Julian Weigl, que testaram negativo para a Covid-19, e Nuno Tavares que está recuperado da lesão. "Dão mais soluções, não só para o jogo de amanhã [quinta-feira], mas para partidas futuras. Para dar rotatividade é preciso teres mais jogadores", referiu o técnico encarnado, que ainda acrescentou: "Vou fazer o último treino com eles, hoje [quarta-feira]. Estou a pensar que os posso convocar, mas eles é que vão dizer-me, consoante o treino, se vou ou não contar com eles".O treinador do Benfica pretende que a sua equipa esteja concentrada apenas nesta partida, de forma a assegurar a qualificação no grupo. "Vai ser um jogo difícil, fizemos quatro golos na Polónia, mas esta equipa tem qualidade e amanhã [quinta-feira] tem a última chance de vencer o Benfica. Vai ser complicado, mas com maior ou menor dificuldade temos que garantir o apuramento", explicou. Os encarnados ainda não perderam na Liga Europa e Jorge Jesus pensa apenas numa coisa: "Apurar-nos, para que no último jogo [com o StandardLiège] já possa ter algum conforto para mudar jogadores".Os jogadores do Sp. Braga já sabem que foi em Atenas que, a 28 de setembro de 1966, o Sp. Braga iniciou a sua caminhada europeia. Precisamente contra o AEK e com uma vitória por 1-0, na já extinta Taça das Taças. O que Carlos Carvalhal pretende é que, 54 anos depois, se repita a história e que os arsenalistas assegurem, no jogo desta tarde, a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa.O técnico bracarense adverte que se engana redondamente quem pensa que, atendendo aos resultados dos gregos nesta prova europeia, vai ser um jogo fácil e promete uma equipa na máxima força."Se entramos no máximo das nossas competências contra o Trofense, jogo que vencemos com dificuldade, não faremos de forma diferente num jogo na Grécia e diante do AEK", afirmou o técnico minhoto.Na conferência de imprensa de antevisão da partida desta tarde, Nuno Sequeira lembrou que antever facilidades é meio caminho andado para a surpresa. "Vamos defrontar o AEK com o mesmo afinco e a mesma concentração com que jogámos com o Trofense para a Taça ou com o Leicester para a Liga Europa", referiu o lateral-esquerdo.Se o Sp. Braga vencer, carimba o passaporte para os 16 avos de final da Liga Europa. O jogo vai ser arbitrado pelo búlgaro Georgi Kabakov.O técnico da turma grega, o italiano Massimo Carrera, disse esta quarta-feira, na antevisão do desafio de quinta-feira, que vai poupar alguns jogadores, atendendo ao dérbi do próximo fim de semana frente ao Panatinaikos. "Não atiramos a toalha ao chão na Liga Europa, mas sabemos que está extremamente difícil", afirmou o técnico dos atenienses.